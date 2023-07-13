О задержании бывшего рязанского вице-губернатора Игоря Грекова сообщили 13 июля

Игорь Греков и Ирина Петина.

ФСБ задержала бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и бывшего члена Совета Федерации от региона Ирину Петину. Так утверждает «Новая» со ссылкой на собственный осведомленный источник. Официально эта информация не подтверждена, как, впрочем, и не опровергнута.

Оперативные мероприятия, по данным издания, проводили столичные силовики в рамках расследования о закупках медицинского оборудования: в отношении Грекова утром 13 июля в Ростове-на-Дону, а в отношении Петиной накануне, 12 июля, в Рязанской области.

Игорь Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области в 2017-2021 годах. Ирина Петина была сенатором с 2020-го по 2022-й.

Позже появились уже официальные сведения, что Ирину Петину заключили под стражу. Только произошло это, как оказалось, раньше - 11 июля.