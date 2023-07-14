Игоря Грекова в наручниках ввели в Советский районный суд Рязани 14 июля.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова доставили в Советский районный суд Рязани. На фотографии, опубликованную в tg-канале «Рязинформбюро», видно, как высокопоставленный в прошлом чиновник идет в наручниках в сопровождении полицейского из рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального УМВД.

Судя по всему в Советском районном суде Грекову будут избирать меру пресечения.

11 июля в этом же суде удовлетворили ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Рязанской области и отправили бывшего сенатора Ирину Петину под стражу.