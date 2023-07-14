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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:35

Игоря Грекова в наручниках ввели в Советский районный суд Рязани

Бывшего рязанского вице-губернатора Игоря Грекова привезли в наручниках в суд
Источник:kp.ru
Игоря Грекова в наручниках ввели в Советский районный суд Рязани 14 июля.

Игоря Грекова в наручниках ввели в Советский районный суд Рязани 14 июля.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова доставили в Советский районный суд Рязани. На фотографии, опубликованную в tg-канале «Рязинформбюро», видно, как высокопоставленный в прошлом чиновник идет в наручниках в сопровождении полицейского из рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального УМВД.

Судя по всему в Советском районном суде Грекову будут избирать меру пресечения.

11 июля в этом же суде удовлетворили ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Рязанской области и отправили бывшего сенатора Ирину Петину под стражу.