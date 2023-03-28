«Шале и Land Cruiser не помешают». Игорь Греков обещал рязанскому чиновнику компенсацию за два месяца СИЗО по делу «Детского питания»

За два месяца в СИЗО Греков обещал фигуранту дела «Детского питания» шале и Land Cruiser.

Экс-замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич должен был получить Land Cruiser и шале от вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом рассказал бывший городской чиновник на заседании в суде.

«3 февраля 2019 года мне позвонил Виталик Игнатенко [заместитель руководителя и руководитель аппарата правительства Рязанской области]. Сказал, что нас в ресторане ждет Греков. Приехали. Я сижу напротив Грекова, и он говорит мне в лицо такие слова: «Вероятнее всего тебе надо недолго посидеть». Надо посидеть, потому что такая политическая ситуация. Че там, два месяца посидишь, я тебе все компенсирую, семью мы поддержим… Почему я поверил Грекову? Во-первых, Игорь Михайлович всегда говорил, что у него в друзьях люди из силовых блоков области, а именно – начальник УФСБ Ерофеев и еще кто-то. Ну, за два месяца шале и Land Cruiser не помешает… Согласился, скрипя зубами», - приводит показания Пашкевича «ВидСбоку».

По словам бывшего чиновника, пока он находится в заключении его жене выплачивается от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Деньги получала и родная сестра Пашкевича на его нужды.

Родственникам бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина от Грекова ежемесячно передавали по 200 тысяч рублей в месяц. Когда суд назначил фигурантам дела реальные сроки заключения, выплаты прекратились.

«А вот когда отменили приговор, снова начались подвижки, передавались деньги – не так часто, три-четыре раза примерно по 120 тысяч рублей», - говорится в показаниях Зайкина.

Бывшие подчиненные Игоря Грекова начали давать против него показания в суде.

Отметим, что на протяжении четырех лет фигуранты дела МП «Детское питание» не упоминали в своих показаниях вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, хотя следствие неоднократно их к этом призывало. Но обещания Грекова, что «посидеть недолго», «скоро будете дома», так и не были выполнены. Кроме того, и сам Греков, и его друг - бывший начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев уже не при власти, то и бояться им нечего.

В декабре 2022 года Октябрьский районный суд Тамбова признал виновными в организации получения взятки и пособничестве в получении взятки бывшего советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина, бывшего замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича и бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. Зайкин с Пашкевичем получили по 8 лет лишения свободы, Пущин – 8,5 лет. Все трое обжаловали приговор, и 10 марта 2023 года Тамбовский областной суд приговор им отменил, вернув дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий еще летом 2020 года получил свои 4 года строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, и уже скоро должен быть на свободе.