Фигурантов дела рязанского «Детского питания» лишили свободы на 8 лет

17 декабря Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор троим фигурантам дела рязанского МУП «Детское питание». Об этом сообщает «Новая газета» ссылаясь на собственный источник.

Бывшие советник главы администрации Рязани Александр Зайкин, замглавы администрации Сергей Пашкевич и советник министра экономического развития РФ Павел Пущин были приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также им запретили занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, бывшего директора муниципального предприятия Александра Дворецкого в 2020 году приговорили к 4 годам лишения свободы. Он единственный из участников дела, который активно сотрудничал со следствием.

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