Обвиняемым по делу МП «Детское питание» прокуратура запросила огромные сроки

Прокуратура запросила для обвиняемых по делу рязанского «Детского питания» огромные сроки реального лишения свободы. По данным «Новой газеты», экс-заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и советника министра экономразвития РФ Павла Пущина сторона обвинения хочет отправить в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Бывшему советнику мэра Рязани Александру Зайкину прокуратура просит присудить 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Плюсом к реальным лишениям свободы всем обвиняемым грозят крупные штрафы.

Бывшего директора муниципального предприятия Александра Дворецкого в 2020 году приговорили к 4 годам лишения свободы. Он единственный из участников дела, который активно сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что ключевой фигурой и автором преступного замысла дела по «Детскому питанию» считают Зайкина. Именно он, по версии следствия, привлек Пущина, чтобы тот поставил в муниципальное предприятие «своего человека» - Дворецкого. Пашкевич, в свою очередь, не только знал о готовящихся преступлениях, но и согласовывал кандидатуру директора. Дворецкий должен был заключать контракты на поставку продуктов с определенными поставщиками и требовать с них взятки. В дальнейшем «откаты» распределялись между всеми сопричастными (читать подробнее).

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