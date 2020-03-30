СК России направил дело рязанского МП «Детское питание» в суд

30 Март 2020 2020-03-30T14:18:50+03:00

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СК России направил в суд дело о раскрытой в Рязани коррупционной схеме. Выстроили ее вокруг МП «Детское питание» - поставщика еды в школы и детские сады. В качестве обвиняемых по делу проходят бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич, советник при прежнем градоначальнике Александр Зайкин, экс-советник министра экономического развития РФ Павел Пущин и Александр Дворецкий, работавший директором «Детского питания».

Ключевой фигурой и автором преступного замысла считают Зайкина. Именно он, по версии следствия, привлек Пущина, чтобы тот поставил в муниципальное предприятие «своего человека» - Дворецкого. Пашкевич, в свою очередь, не только знал о готовящихся преступлениях, но и согласовывал кандидатуру директора. Дворецкий должен был заключать контракты на поставку продуктов с определенными поставщиками и требовать с них взятки. В дальнейшем «откаты» распределялись между всеми сопричастными.

Один из таких лакомых кусков достался предполагаемым коррупционерам в апреле 2018 за лояльность к некому мясному предприятию. В том же году обвиняемых поймали, что называется за руку:

«В августе и октябре 2018 года Дворецкий дважды получил взятки от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 млн рублей. При получении второй взятки он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - рассказали в СК России.

Отметим, что Зайкин и Пашкевич – уроженцы Ростова-на-Дону, прибывшие в Рязань вскоре после смены руководства города и области.

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ИСТОЧНИК KP.RU