Рязанский губернатор не исключил появление новых имен в деле «Детского питания»

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-01T16:06:09+03:00

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В четверг, 1 ноября, на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликован пост с комментарием громкого дела о взятках в МП «Детское питание».

Напомним, по подозрению в организации и получении взятки директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого и советника ИО главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина отправили в СИЗО почти на 2 месяца.

Глава региона сообщил, что провел экстренное межведомственное совещание по ситуации с «Детским питанием». Напомнил, что в администрации Рязани прошли обыски и задержания.

- Для меня это не стало новостью. Сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все в порядке, я получал давно, из самых разных источников и, как вы догадываетесь, не только из соцсетей. Вся информация немедленно направлялась в соответствующие службы, - отметил губернатор.

Он напомнил о проверках более чем 30 учебных заведений членами правительства на прошлой неделе.

- Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты, - отметил губернатор. - Я обязательно попрошу наших правоохранителей раскрутить всю эту коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело до суда и справедливого приговора. Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на муниципальную и государственную службу наживаться и воровать - уходите пока не поздно.