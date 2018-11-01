2018-11-01T16:06:09+03:00
Общество

Рязанский губернатор не исключил появление новых имен в деле «Детского питания»

Николай Любимов заявил о намерении раскрутить коррупционную цепочку до конца
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 1 ноября, на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликован пост с комментарием громкого дела о взятках в МП «Детское питание».

Напомним, по подозрению в организации и получении взятки директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого и советника ИО главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина отправили в СИЗО почти на 2 месяца.

Глава региона сообщил, что провел экстренное межведомственное совещание по ситуации с «Детским питанием». Напомнил, что в администрации Рязани прошли обыски и задержания.

- Для меня это не стало новостью. Сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все в порядке, я получал давно, из самых разных источников и, как вы догадываетесь, не только из соцсетей. Вся информация немедленно направлялась в соответствующие службы, - отметил губернатор.

Он напомнил о проверках более чем 30 учебных заведений членами правительства на прошлой неделе.

- Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты, - отметил губернатор. - Я обязательно попрошу наших правоохранителей раскрутить всю эту коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело до суда и справедливого приговора. Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на муниципальную и государственную службу наживаться и воровать - уходите пока не поздно.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские дзюдоисты вернулись с Всероссийского турнира с медалями
Канал Рязанской епархии на YouTube победил на международном фестивале
В рязанской глубинке хозяин до смерти избил гостя, который лег спать
Площадку для собак в Рязани благоустроили так, что весной будут переделывать
В одном из райцентров Рязанской области произошел обвал грунта возле детсада
Банк Авангард перешел на круглосуточный режим обработки платежей во всех регионах России
Новоселы получили ключи от квартир в рязанском ЖК «Виктория»
В Рязани будет организована работа «горячей линии» для замещающих семей
Рязанский минтранс вместе с полицией проверил работу такси
Рязанские налоговики приглашают на Дни открытых дверей
РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»
В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое
Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом
На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину
Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы
Рязанский вор вызвал к месту преступления такси
Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»
Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани
В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем