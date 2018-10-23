В Рязани прошли проверки безопасности в 33 школах
В школах Рязани начались проверки безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор Рязанской области Николай Любимов 22 октября, сообщили в пресс-службе правительства.
Глава региона посетил школу № 57, где недавно произошел инцидент в столовой. Он оценил не только работу пищеблока, но и готовность педсостава к действиям в режиме ЧС. Николай Любимов рекомендовал директору обратить самое серьезное внимание на организацию питания детей и строго контролировать этот процесс.
- Нарушения здесь недопустимы. Это влияет на здоровье наших детей, – сказал Николай Викторович.
По словам губернатора, есть системные вопросы к деятельности городского комбината школьного питания, особенно касаемо контроля качества продуктов, и проблемы предстоит решать.
Подобные проверки прошли в 32-х школах Рязани. Руководители областного правительства, министерств и ведомств оценили организацию системы безопасности и питания детей в учебных заведениях.
Напомним, ранее губернатор поручил усилить меры безопасности в учреждениях соцсферы региона после недавней трагедии в Керчи.
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