В администрации прокомментировали видео из столовой в рязанской школе №57

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-20T17:07:33+03:00

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В субботу, 20 октября, рязанские ученики выложили в сеть видео из столовой в школе №57. Опубликованный анонимно пост в паблике «Новости Рязани в Контакте» собрал множество комментариев пользователей соцсетей.

Одни заявили, что нужно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, другие, что в этой школе «так всю жизнь это делали».

В пресс-службе городской администрации прояснили ситуацию. Сообщается, что это видео уже обсуждали на родительских собраниях, которые прошли в школе 17 октября. Как разъяснила директор школы №57 Елена Карасева, на видео показаны лишние порции, которые затем убрали и на стол больше не подавали. Родители также посетили столовую, где заведующая рассказала им о процессе приготовления обедов и питания детей.