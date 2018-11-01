Дело о «Детском питании»: в СИЗО отправили директора МП и советника Карабасова

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-31T15:17:14+03:00

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Тема детского питания стала одной из ключевых в Рязани на минувшей неделе. Скандал в столовой школы № 57, где повара выливали суп из тарелок обратно в кастрюлю, спровоцировал массовые проверки учебных учреждений, в одной из которых рязанский губернатор участвовал лично. Более громкое дело связано с крупными взятками в МП «Детское питание», поставляющем еду в школы и детсады города. «Комсомолка» посетила судебные заседания и восстановила хронологию событий.

Заседания прошли в Советском районном суде.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Из больницы в СИЗО

Первое заседание по делу прошло 23 октября в Советском районом суде Рязани. В зале суда предстал директор предприятия Александр Дворецкий, подозреваемый в получении крупной взятки. Однако меру пресечения избрать не удалось - мужчине стало плохо и его увезли на «скорой». Но уже через пару дней, на очередном заседании, своей участи он не избежал...

Следователи при тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ выяснили, что главный «кормилец» рязанских детей в октябре получил от поставщика мясных продуктов 1 миллион 100 тысяч рублей взятки за договор поставки. За это вознаграждение Дворецкий обещал максимальную лояльность в настоящее время и впредь заключать договоры с определенными поставщиками.

Следователь и прокурор настаивали на заключении Дворецкого под стражу и даже предоставили справку, что тот вполне в состоянии переехать с больничной койки в СИЗО. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте и предлагала внести залог. На удивление многим Александр Дворецкий был готов прямо в зале суда представить наличными 3 миллиона рублей в качестве залога. Он попросил не отправлять его в СИЗО, обещал не скрываться и участвовать во всех следственных действиях. Особенно трогательным прозвучало заявление, что никому из сотрудников «Детского питания» звонить не станет, потому, как ему «стыдно с ними общаться». Между тем, в поддержку своего руководителя более 50 сотрудников муниципального предприятия подписали коллективное обращение.

Однако ни деньги, ни проникновенные речи не повлияли на судью, и Александра Дворецкого отправили в СИЗО на 1 месяц и 27 суток, то есть до 19 декабря.

3 миллиона рублей наличными не спасли Александра Дворецкого от СИЗО.Фото: Константин МОГИЛИН

Поделили прибыль пополам

Тем временем следователи раскрыли еще один эпизод в деле «Детского питания». В нем замешан некий Александр Зайкин.

- По одному эпизоду дела установлен новый фигурант, который выступал организатором получения взятки. Он представлялся советником главы администрации Рязани, - рассказал следователь по особо важным делам Дмитрий Захаров, уточнив, что истинную должность Зайкина следствию еще предстоит выяснить.

В пресс-службе регионального управления СК в это время заверили, что Зайкин - советник на общественных началах.

В суде выяснилось, что Александр родился в другом регионе, а в Рязани временно зарегистрирован и проживает на съемной квартире. На вопрос судьи: «Вы официально трудоустроены?» подозреваемый ответить не смог:

- Я писал заявление на должность советника, но не знаю, удовлетворили ли его.

26 октября в Советском районном суде следователь и прокурор представили новому фигуранту обвинение в организации получения взятки в крупном размере. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что в этом году Зайкин познакомился с Дворецким и рекомендовал ему сотрудничество с определенной фирмой. За это поставщик должен был дать взятку – половину прибыли. При этом директору «Детского питания» полагалась 1/6 часть «вознаграждения», а остальное Зайкин брал себе. В августе следователи провели спецоперацию и пометили купюры взятки криминалистическим средством. По версии следствия, Дворецкий передал Зайкину 350 тысяч рублей мечеными купюрами в машине последнего. Остальную часть денег от 420-тысячной взятки забрал себе. При обыске следователи обнаружили в съемной квартире Зайкина, а также в его машине Kia Optima, которую он позже продал, следы красящего вещества. При этом следователи выяснили, что подозреваемый пытался скрыть улики. Он провел химчистку салона в уже проданной машине. 25 октября задержали и Зайкина.

Первое заседание привело к продлению срока задержания подозреваемого под стражей на 72 часа. На втором заседании, 29 октября, сменился судья. Прежний - Сергей Занин - ушел в отпуск, и эстафету переняла Татьяна Чебакова. Следователь и прокурор вновь просили заключить подозреваемого под стражу до 18 декабря включительно. Аргументы обвинения сводились к тому, что Зайкин на свободе может повлиять на ход следствия, подговорить свидетелей.

Адвокат Дмитрий Фаткин просил отправить подопечного под домашний арест и предоставил суду необходимые документы. Сам Зайкин не раз отрицал свою вину в суде: «Разве можно считать две точки в паспорте доказательством?», «Никакой химчистки я не проводил», «Я не совершал преступления».

Суд принял решение заключить Александра Зайкина под стражу до 18 декабря включительно.

Что касается и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, то пока единственное, чем его затронуло дело «Детского питания», - допрос в качестве свидетеля и петиция общественности об отставке в интернете.