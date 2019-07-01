«Уволенный» судом Пашкевич у администрации Рязани еще значится руководителем

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-01T09:14:42+03:00

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Мосгорсуд опубликовал решение о временном отстранении от должности замглавы администрации Рязани, руководителя аппарата Сергея Пашкевича. Напомним, он обвиняется в организации получения взяток директором МП «Детское питание» Александром Дворецким.

Апелляцию защиты на решение Басманного райсуда отклонили еще 29 мая. Сам Пашкевич заключен под стражу, однако следователь посчитал, что он, продолжая исполнять свои должностные обязанности, может повлиять на подчиненных. Суд учел, что Пашкевич обвиняется в преступлениях, связанных с его положением в исполнительной власти, и поддержал отстранение чиновника.

Тем не менее по состоянию на 1 июля Сергей Пашкевич на официальном сайте администрации Рязани продолжает значиться руководителем аппарата.

Сергея Пашкевича спустя месяц после окончательного решения суда представляют рязанцам как заместителя главы администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU