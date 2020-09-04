Суд оставил без изменения срок директору рязанского "Детского питания"

Сейчас Дворецкому не до улыбок.

Тамбовский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору рязанского МП «Детское питание» Александру Дворецкому. Соответствующая информация находится в картотеке суда.

Ранее Ленинский районный суд Тамбова приговорил экс-чиновника к четырем годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Мы рассказывали о раскрытой в Рязани коррупционной схеме. Выстроили ее вокруг МП «Детское питание» - поставщика еды в школы и детские сады. В качестве обвиняемых по делу проходят бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич, советник при прежнем градоначальнике Александр Зайкин, экс-советник министра экономического развития РФ Павел Пущин и Дворецкий, работавший директором «Детского питания».

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