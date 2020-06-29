2020-06-29T18:18:52+03:00
Происшествия

Бывший директор рязанского «Детского питания» услышал приговор судьи

Дворецкого судили в Тамбове, он будет отбывать реальный срок
Иван АНТОНОВ
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Дворецкий получил 4 года строгого режима - таков приговор.Дворецкий получил 4 года строгого режима - таков приговор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сайт Ленинского суда города Тамбова объявил о частичной развязке по делу рязанского МП «Детское питание». Теперь уже бывший директор муниципального предприятия получил реальный срок - 4 года колонии строгого режима. Затем в течение пяти лет Александр Дворецкий лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, что ранее СКР направил в суд дело о раскрытой в Рязани коррупционной схеме. В качестве обвиняемых по делу проходят бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич, советник при прежнем градоначальнике Александр Зайкин, экс-советник министра экономического развития РФ Павел Пущин и Александр Дворецкий, работавший директором «Детского питания».

Ключевой фигурой и автором преступного замысла считают Зайкина. Именно он, по версии следствия, привлек Пущина, чтобы тот поставил в муниципальное предприятие «своего человека» - Дворецкого.

Все подробности преступной схемы можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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