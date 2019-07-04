Экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича оставили под стражей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-04T18:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

По ходатайству следователя руководителю аппарата администрации Рязани Сергею Пашкевичу, временно отстраненному от должности, продлили срок содержания под стражей. Заседание Басманного районного суда города Москвы, на котором выносилось решение, состоялось 2 июля.

Напомним, Пашкевич обвиняется в том, что в статусе заместителя градоначальника организовал получение взятки директором МП «Детское питание» Александром Дворецким. Фамилия последнего фигурировала в деле вместе с двумя суммами - 1,1 млн рублей и 420 тысяч рублей, а теперь он в отличие от Сергея Пашкевича и Александра Зайкина, бывшего советника Сергея Карабасова, находится под подпиской о невыезде.

В мае Пашкевича временно отстранили от должности, так как он мог влиять на подчиненных. Однако людям его по-прежнему представляет как замглавы администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU