Экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича оставили под стражей
По ходатайству следователя руководителю аппарата администрации Рязани Сергею Пашкевичу, временно отстраненному от должности, продлили срок содержания под стражей. Заседание Басманного районного суда города Москвы, на котором выносилось решение, состоялось 2 июля.
Напомним, Пашкевич обвиняется в том, что в статусе заместителя градоначальника организовал получение взятки директором МП «Детское питание» Александром Дворецким. Фамилия последнего фигурировала в деле вместе с двумя суммами - 1,1 млн рублей и 420 тысяч рублей, а теперь он в отличие от Сергея Пашкевича и Александра Зайкина, бывшего советника Сергея Карабасова, находится под подпиской о невыезде.
В мае Пашкевича временно отстранили от должности, так как он мог влиять на подчиненных. Однако людям его по-прежнему представляет как замглавы администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU