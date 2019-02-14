Следователи хотят арестовать федерального чиновника по делу рязанского «Детского питания»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-14T14:45:50+03:00

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СКР просит Басманный суд Москвы арестовать советника министра экономического развития РФ Павла Пущина в рамках расследования уголовного дела о взятке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Пущину предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). И касается это дела о рязанском МП «Детское питание». Ранее мы писали о том, что в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении директора этого муниципального предприятия Александра Дворецкого. Затем за решетку отправился Александр Зайкин – советник главы администрации Рязани. В рамках этого же дела позже был задержан и замглавы городской администрации Сергей Пашкевич.

Павел Пущин ранее работал министром инвестиций республики Северная Осетия и вице-премьером правительства республики Ингушетия. Приехав в Рязань, он первое время находился в статусе общественного помощника вице-губернатора, но, как сообщил информированный источник, де-факто его готовили на место главы городской администрации. После ухода со своего поста бывшего вице-губернатора Сергея Самохина Пущин перебрался в Москву – на должность заместителя руководителя представительства Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU