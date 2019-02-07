2019-02-07T17:05:47+03:00
Происшествия

По подозрению во взятке задержан заместитель главы администрации Рязани

Источники связывают задержание Сергея Пашкевича с делом о коррупции в МП «Детское питание»
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Сергей пашкевич (на фото слева). Фото: администрация Рязани.Сергей пашкевич (на фото слева). Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

В четверг, 7 февраля, стало известного, что по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата Сергей Пашкевич.

Задерживали Пашкевича московские следователи, в настоящее время он находится в столице. ТАСС сообщает, что в Басманный суд Москвы поступило обращение следователей об избрании для чиновника меры пресечения.

Задержание Пашкевича связывают с делом о коррупции в МП «Детское питание». Ранее по подозрению в получении взятки были задержаны бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий и советник главы администрации Рязани Александр Зайкин. Они также в настоящее время находятся в Москве – Бассманный суд продлил им арест до 19 апреля.

В администрации Рязани комментариев по поводу задержания Пашкевича не дают, но отмечают, что на работе Сергея Витальевича нет. Интересно, что на сайте администрации Рязани размещена информация и фотографии всех заместителей главы администрации, кроме Пашкевича.

Напомним, что Сергей Пашкевич приехал в Рязань из Ростова-на-Дону, где состоял в Общественном совете при Союзе городов воинской славы. В то время председателем Общественного совета при Союзе городов воинской славы являлся нынешний вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле рязанского онкологического диспансера разрешили-таки парковаться
СКР организовал проверку по факту травмирования рязанского студента упавшей сосулькой
Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега, выпавшего сверх «разумных пределов»
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Святая Агата»
Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП: смертельного и с 6 пострадавшими
Во время профобучения рязанцы предпенсионного возраста будут получать приличную стипендию
Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели
Аварии на электросетях из-за снегопада случились в четырех районах Рязанской области
Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом
18-летний рязанский студент получил сотрясение мозга от упавшей с крыши сосульки
Подозреваемая в получении 4 взяток рязанская чиновница арестована