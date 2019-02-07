По подозрению во взятке задержан заместитель главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-07T17:05:47+03:00

Источники связывают задержание Сергея Пашкевича с делом о коррупции в МП «Детское питание»

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В четверг, 7 февраля, стало известного, что по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель главы администрации Рязани, руководитель аппарата Сергей Пашкевич.

Задерживали Пашкевича московские следователи, в настоящее время он находится в столице. ТАСС сообщает, что в Басманный суд Москвы поступило обращение следователей об избрании для чиновника меры пресечения.

Задержание Пашкевича связывают с делом о коррупции в МП «Детское питание». Ранее по подозрению в получении взятки были задержаны бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий и советник главы администрации Рязани Александр Зайкин. Они также в настоящее время находятся в Москве – Бассманный суд продлил им арест до 19 апреля.

В администрации Рязани комментариев по поводу задержания Пашкевича не дают, но отмечают, что на работе Сергея Витальевича нет. Интересно, что на сайте администрации Рязани размещена информация и фотографии всех заместителей главы администрации, кроме Пашкевича.

Напомним, что Сергей Пашкевич приехал в Рязань из Ростова-на-Дону, где состоял в Общественном совете при Союзе городов воинской славы. В то время председателем Общественного совета при Союзе городов воинской славы являлся нынешний вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

ИСТОЧНИК KP.RU