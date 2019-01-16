Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела рязанского «Детского питания»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-16T13:34:05+03:00

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15 января Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела МП «Детское питание» Александру Зайкину и Александру Дворецкому до 19 апреля. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Заседание прошло при непосредственном участии подозреваемых, которых специально для этого доставили из Рязани в столицу: теперь громким коррупционным делом занимаются правоохранительные органы Москвы.

По версии следствия, в октябре 2018 года за договор поставки руководитель муниципального предприятия Александр Дворецкий получил взятку в 1,1 миллиона рублей. За эту сумму директор МП «Детское питание» не должен был чинить препятствий на этот раз и заключать договоры с определенным поставщиком в будущем. При этом директору «Детского питания» полагалась 1/6 часть «вознаграждения», а остальное было передано Александру Зайкину.

Источник в региональном УФСИН подтвердил, что фигуранты дела были этапированы из рязанского СИЗО в один из столичных следственных изоляторов. Теперь, судя по всему, Зайкин и Дворецкий будут дожидаться окончания следствия именно там.