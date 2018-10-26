В отношении советника главы администрации Рязани возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-26T17:36:51+03:00

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25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали советника на общественных началах главы администрации Рязани Александра Зайкина. А 26 числа в Советском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Как передает из зала суда корреспондент «Комсомолки» Анастасия Кудряшова, сейчас суд отправился на совещание. В первой же части заседания озвучены весьма любопытные факты.

Напомним, накануне под стражу прямо в зале суда взят Александр Дворецкий – директор МП «Детское питание» обвиняемый в получении 1,1 млн. рублей от одного из рязанских поставщиков. Со слов Дворецкого, Зайкину и предназначалась эта сумма.

Теперь же всплыла еще одна взятка – 420 тысяч рублей, которые Дворецкий еще в августе получил от одного из бизнесменов. Шестую часть суммы он оставил себе, остальное передал советнику главы горадминистрации. При этом сам руководитель МП говорит, что инициировал эту «сделку» именно Зайкин: пришел к Дворецкому, представился и рекомендовал «работать» с конкретным поставщиком мяса. За вознаграждение.

– В августе Дворецкий в автомобиле Зайкина передал последнему 70 тысяч рублей. Купюры уже были помечены. Позже краску обнаружили и в этом, и в другом автомобиле Зайкина. Нашлись ее следы и в его съемной квартире, – передает наш корреспондент.

В отношении советника главы горадминистрации возбуждено уголовное дело по статье «Организация получения взятки в особо крупном размере», максимальное наказание по которой – 12 лет заключения. Сам подозреваемый своей вины не признает. Сам подозреваемый своей вины не признает. В отличие от руководителя муниципального предприятия.

Заседание началось без четверти три. Решение о мере пресечения суд озвучил в 17.15.