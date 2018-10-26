2018-10-26T17:36:51+03:00
Общество

В отношении советника главы администрации Рязани возбуждено уголовное дело

Решается вопрос об избрании меры пресечения
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали советника на общественных началах главы администрации Рязани Александра Зайкина. А 26 числа в Советском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Как передает из зала суда корреспондент «Комсомолки» Анастасия Кудряшова, сейчас суд отправился на совещание. В первой же части заседания озвучены весьма любопытные факты.

Напомним, накануне под стражу прямо в зале суда взят Александр Дворецкий – директор МП «Детское питание» обвиняемый в получении 1,1 млн. рублей от одного из рязанских поставщиков. Со слов Дворецкого, Зайкину и предназначалась эта сумма.

Теперь же всплыла еще одна взятка – 420 тысяч рублей, которые Дворецкий еще в августе получил от одного из бизнесменов. Шестую часть суммы он оставил себе, остальное передал советнику главы горадминистрации. При этом сам руководитель МП говорит, что инициировал эту «сделку» именно Зайкин: пришел к Дворецкому, представился и рекомендовал «работать» с конкретным поставщиком мяса. За вознаграждение.

– В августе Дворецкий в автомобиле Зайкина передал последнему 70 тысяч рублей. Купюры уже были помечены. Позже краску обнаружили и в этом, и в другом автомобиле Зайкина. Нашлись ее следы и в его съемной квартире, – передает наш корреспондент.

В отношении советника главы горадминистрации возбуждено уголовное дело по статье «Организация получения взятки в особо крупном размере», максимальное наказание по которой – 12 лет заключения. Сам подозреваемый своей вины не признает. Сам подозреваемый своей вины не признает. В отличие от руководителя муниципального предприятия.

Заседание началось без четверти три. Решение о мере пресечения суд озвучил в 17.15.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани открылся после ремонта детский шахматный клуб
Советника главы администрации Рязани суд оставил под стражей
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень будущего монумента
У рязанской Росгвардии – новый начальник
В Рязани выпал первый снег, следом метеорологи обещают гололед
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Советника главы администрации Рязани могут взять под стражу прямо в зале суда
В Рязани снова пройдет фестиваль туристических маршрутов – все экскурсии бесплатны
Рязанцев приглашают на концерт Ани Лорак
На рязанской дороге произошло смертельное ДТП
После смерти подростка прокуратура проверяет все рязанские спортшколы
На улице Урицкого в Рязани на пять дней закрыли движение
У сотрудника рязанской колонии изъяли 150 граммов гашиша
В Рязани пройдет конференция для IT-специалистов
Рязанка устроила массовое ДТП на АЗС, при этом зацепив машину ДПС
В Рязанской области со следующего года будет запущен новый нацпроект
В день приезда главкома Росгвардии на одной из улиц Рязани перекроют движение
В Рязанской области будут судить акушера-гинеколога, обвиняемую в смерти новорожденного
Во втором по величине городе Рязанской области безвластие скоро закончится
Рязанский губернатор прокомментировал последние кадровые перестановки
Рязанская семья разобрала ограду набережной кремля, чтобы сдать ее на лом
Директора рязанского МП «Детское питание» суд отправил в СИЗО (видео)
Угрожая палкой, собутыльники узнали у рязанца пароль от его банковской карты
В Рязани автобус насмерть сбил женщину
За директора рязанского МП «Детское питание» вступились подчиненные – написали обращение в суд
Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина