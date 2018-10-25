Директора рязанского МП «Детское питание» суд отправил в СИЗО (видео)

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-25T15:53:38+03:00

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В четверг, 25 октября, в Советском районном суде Рязани состоялось второе судебное заседание по делу о «Получение взятки в особо крупном размере» – по этой статье обвиняется директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий.

Первое заседание, на котором так и не удалось определиться с мерой пресечения, состоялось двумя днями ранее: подозреваемому стало плохо и в больницу его отправили из зала суда.

25 октября заседание прошло в два захода. Утром представители подсудимого предложили залог в три миллиона рублей, причем деньги они принесли прямо в суд. Кроме этого, выяснились и подробности задержания подозреваемого. А адвокаты напомнили, что в поддержку своего руководителя более 50 сотрудников муниципального предприятия подписали коллективное обращение.

В итоге во второй части заседания суд озвучил решение об избрании меры пресечения: отправить Александра Дворецкого в СИЗО на 1 месяц и 27 суток.