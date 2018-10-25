2018-10-25T12:31:43+03:00
Общество

Директор рязанского МП «Детское питание» предложил в качестве залога 3 миллиона – наличными и прямо в суде

И пообещал не звонить подчиненным, потому как… стыдно
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Три миллиона не шутка. Родственникам Дворецкого есть о чем поговорить с ним на досуге.Три миллиона не шутка. Родственникам Дворецкого есть о чем поговорить с ним на досуге.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

В четверг, 25 октября, в Советском районном суде Рязани со второй попытки определили меру пресечения директору МП «Детское питание» Александру Дворецкому. На прошлом заседании, состоявшемся 23 числа, этого сделать не удалось – подозреваемого госпитализировали.

Напомним, Александр Дворецкий обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в октябре за договор поставки руководитель получил взятку в 1,1 миллиона рублей. За эту сумму директор МП «Детское питание» не должен был чинить препятствий на этот раз и заключать договоры с определенным поставщиком в будущем.

Следователь и прокурор просили заключить Дворецкого под стражу, его защитники настаивали на домашнем аресте. Однако подозреваемый в итоге оказался на больничной койке.

В четверг адвокаты заявили, что из больницы Дворецкий пришел в суд лишь для участия в заседании, после которого должен вернуться в стационар. Однако следователь предоставил суду медицинскую справку о том, что подозреваемый в состоянии не только участвовать в заседании, но и находиться в СИЗО. Адвокаты по-прежнему настаивали на домашнем аресте, либо на том, чтобы Дворецкого отпустили под залог.

И тут случилось неожиданное: в качестве залога суду представили 3 миллиона рублей … наличными (!)

– Взяв слово, подозреваемый попросил не отправлять его в СИЗО и пообещал не скрываться и участвовать во всех следственных действиях. А кроме этого заявил, что никому из сотрудников МП «Детское питание», то есть своих подчиненных, он не звонил и делать этого не собирается, потому, как ему стыдно с ними общаться, – передает корреспондент «КП»-Рязань» из зала суда.

Судебное заседание тем временем продолжается. Об итогах «Комсомолка» сообщит по его завершении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани автобус насмерть сбил женщину
За директора рязанского МП «Детское питание» вступились подчиненные – написали обращение в суд
Брошенная на цепи в рязанском селе собака ищет нового хозяина
«Рязань-ВДВ» – участник следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА
«Рязаньгоргаз» подготовил сети к работе в период зимних нагрузок
Следственное управление: в спортшколе Рязани во время тренировки умер подросток
В рязанском райцентре Toyota Camry сбила 15-летнюю девушку
МФЦ в центре Рязани начал прием документов на загранпаспорт нового образца
ХК «Рязань» в домашнем матче победил «Ценг Тоу» из Китая
Экс-главбух рязанского УФСИН незаконно начислил себе 100 тысяч рублей матпомощи
В Рязанской области назвали самое благоустроенное сельское поселение
Рязанке грозит 15 лет тюрьмы за убийство соседа молотком и вилами
После пожара из собственного дома исчез 64-летний рязанец
Приставы арестовали автомобиль рязанца, задолжавшего клиенту
В рязанском райцентре открыли мемориал железнодорожной славы
Директору рязанского «Детского питания» со второй попытки изберут меру пресечения
ДТП с двумя легковушками парализовало движение в центре Рязани
25 октября автобусы рязанской «Автоколоны 1310» могут не выйти на маршруты
В Рязанском районе водитель рейсового автобуса сел за руль пьяным
На рязанском предприятии вместе с сотрудником пропала циркулярная пила
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Автомобиль рязанца подожгли из-за ревности – машина сгорела полностью