Директор рязанского МП «Детское питание» предложил в качестве залога 3 миллиона – наличными и прямо в суде

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-25T12:31:43+03:00

Три миллиона не шутка. Родственникам Дворецкого есть о чем поговорить с ним на досуге. Фото: Константин МОГИЛИН

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В четверг, 25 октября, в Советском районном суде Рязани со второй попытки определили меру пресечения директору МП «Детское питание» Александру Дворецкому. На прошлом заседании, состоявшемся 23 числа, этого сделать не удалось – подозреваемого госпитализировали.

Напомним, Александр Дворецкий обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в октябре за договор поставки руководитель получил взятку в 1,1 миллиона рублей. За эту сумму директор МП «Детское питание» не должен был чинить препятствий на этот раз и заключать договоры с определенным поставщиком в будущем.

Следователь и прокурор просили заключить Дворецкого под стражу, его защитники настаивали на домашнем аресте. Однако подозреваемый в итоге оказался на больничной койке.

В четверг адвокаты заявили, что из больницы Дворецкий пришел в суд лишь для участия в заседании, после которого должен вернуться в стационар. Однако следователь предоставил суду медицинскую справку о том, что подозреваемый в состоянии не только участвовать в заседании, но и находиться в СИЗО. Адвокаты по-прежнему настаивали на домашнем аресте, либо на том, чтобы Дворецкого отпустили под залог.

И тут случилось неожиданное: в качестве залога суду представили 3 миллиона рублей … наличными (!)

– Взяв слово, подозреваемый попросил не отправлять его в СИЗО и пообещал не скрываться и участвовать во всех следственных действиях. А кроме этого заявил, что никому из сотрудников МП «Детское питание», то есть своих подчиненных, он не звонил и делать этого не собирается, потому, как ему стыдно с ними общаться, – передает корреспондент «КП»-Рязань» из зала суда.

Судебное заседание тем временем продолжается. Об итогах «Комсомолка» сообщит по его завершении.