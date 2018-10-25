За директора рязанского МП «Детское питание» вступились подчиненные – написали обращение в суд

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-25T12:30:05+03:00

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В четверг, 25 октября, в Советском районном суде Рязани проходит второе судебное заседание по делу в отношении директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Напомним, его обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». На прошлом заседании, состоявшемся 23 числа, подозреваемый почувствовал себя плохо и из зала суда попал в больницу.

На этот раз заседание идет в обычном режиме. Следователь и прокурор по-прежнему настаивают на СИЗО, защитники – на домашнем аресте. Либо на том, чтобы Дворецкого вовсе отпустили под залог, в качестве которого представитель подозреваемого предложил 3 миллиона рублей. А в для доказательства того, что эта сумма в наличии имеется, принес деньги… прямо в зал суда.

После этого начался опрос знакомых директора МП – на предмет того, что за человек Дворецкий. Опрашивали, в основном, его друзей-сослуживцев. Затем защитники предъявили суду обращение работников МП «Детское питание».

– Более 50 сотрудников вступились за бывшего босса, подписав коллективное обращение, положительно характеризующее подозреваемого, – передает из зала суда корреспондент «КП»-Рязань».

Также выяснилось, что Дворецкий сам пришел в региональное управление ФСБ. Явка с повинной произошла уже после обыска.

Пока мы завершаем свою трансляцию: решение об избрании меры пресечения суд объявит в 14.30.