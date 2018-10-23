Из зала суда директор рязанского МП «Детское питание» попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-23T09:25:39+03:00

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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание». Напомним, Александр Дворецкий обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в октябре этого года за договор поставки руководитель получил взятку в 1,1 миллиона рублей. За эту сумму директор МП «Детское питание» не должен был чинить препятствий на этот раз и заключать договоры с определенным поставщиком в будущем.

Меру пресечения 22 октября определял Советский районный суд. Как сообщает ГТРК «Ока» заседание длилось несколько часов. Следователи настаивали на заключении Дворецкого под стражу, его защитники просили домашний арест.

Однако во время перерыва подозреваемому стало плохо – ему вызвали скорую, которая госпитализировала Дворецкого. Теперь меру пресечения суд будет определять уже после выздоровления подозреваемого.