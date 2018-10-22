В Рязани взят под стражу директор МП «Детское питание»

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-22T16:13:49+03:00

Фото с сайта СКР по Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере»

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Отдел по расследованию особо важных дел СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении директор муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Установлено, что в октябре 2018 года мужчина в своем рабочем кабинете получил взятку 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя организации за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения последующих договоров.

Следователи ходатайствуют перед судом о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ведомство отмечает, что преступление удалось раскрыть при тесном взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области.