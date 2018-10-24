Директору рязанского «Детского питания» со второй попытки изберут меру пресечения

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-24T17:26:52+03:00

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25 октября в Советском районом суде Рязани состоится заседание, на котором должны избрать меру пресечения директору муниципального предприятия «Детское питание». Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Александр Дворецкий обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в октябре этого года за договор поставки руководитель получил взятку в 1,1 миллиона рублей. За эту сумму руководитель не должен был чинить препятствий на этот раз и заключать договоры с определенным поставщиком в будущем.

Напомним, что в прошлый раз избрать меру пресечения Дворецкому избрать не удалось. Во время перерыва подозреваемому стало плохо - ему вызвали скорую, которая госпитализировала подозреваемому.