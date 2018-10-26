2018-10-26T19:32:39+03:00
Общество

Советника главы администрации Рязани суд оставил под стражей

Александра Зайкина подозревают в участии в деле о крупной взятке
Анастасия КУДРЯШОВА
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26 октября Советский районный суд рассмотрел материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Зайкина – советника на общественных началах и.о. главы администрации Рязани.

На отправке чиновника в СИЗО настаивали следователи и прокурор. Напомним, Зайкин стал фигурантом дела о крупной взятке после того, как директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий был уличен в получении от одного из предпринимателей Рязани 1,1 млн. рублей. По словам руководителя муниципального предприятия, эти деньги он должен был передать советнику главы горадминистрации.

На заседании, сосоявшемся 26 октября, вслыли новые подробности: следователи рассказали еще об одном эпизоде со взяткой. В отношении Зайкина возбуждено уголовное дело по статье «Организация получения взятки в особо крупном размере». Своей вины подозреваемый не признает. При том, что купюры были помечены – краска обнаружена в его машинах и квартире.

Как передает из зала суда корреспондент «Комсомолки», суд принял решение продлить срок задержания под стражей – пока на 72 часа.

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