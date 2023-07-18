Недоволен едой, но кушать не отказывается. Бывшего вице-губернатора Грекова поместили в четырехместную камеру в СИЗО

Игорь Греков - последние новости о бывшем вице-губернаторе Рязанской области.

14 июля бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова взяли под стражу, отправив в СИЗО-1.

Как стало известно КП-Рязань, Грекова поместили в четырехместную камеру.

- Он не очень доволен местной едой, но кушать ее не отказывается. В свободное время, которого у него предостаточно, играет в шашки с сокамерниками. Ходил в библиотеку, смотрел, что там есть, но пока ничего не выбрал, - сказал источник.

Известно, что бывший высокопоставленный рязанский чиновник вину в получении взяток не признает.

Что касается бывшего сенатора от Рязанской области в Совете Федерации РФ Ирины Петиной, то ее тоже поместили в четырехместную камеру. После стресса, вызванного заключением под стражу, женщина постепенно приходит в себя, возвращается к суровым реалиям.

Ирина Петина проведет в СИЗО до 9 сентября включительно, Греков – до 12-го. Судебные постановления в силу не вступили и могут быть обжалованы. Бывший член Совета Федерации своим правом воспользовалась, апелляционную жалобу рассмотрят 19 июля.

Грекова и Петину обвиняют в получении особо крупных взяток. Они помогали заключать государственные контракты на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений.