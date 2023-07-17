Экс-сенатор Ирина Петина обжаловала арест по уголовному делу о взятках

Ирина Петина.

Бывший член Совета Федерации Ирина Петина обжаловала решение Советского районного суда Рязани о заключении ее под стражу. Она обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Апелляционную жалобу рассмотрит Рязанский областной суд 19 июля.

Петину арестовали в рамках уголовного дела о коррупции при закупках медицинского оборудования для лечебных учреждений. По версии следствия, с 2018 по 2021 год она, будучи заместителем министра здравоохранения Рязанской области, принимала участие в "продаже" госконтрактов определенным поставщикам.

Вместе с Петиной по той же ч. 6 ст. 290 УК РФ силовики задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.