СК пояснил, за что бывший вице-губернатор Игорь Греков получал взятки

Игорь Греков «заигрался» с поставками медицинского оборудования для Рязанской области.

Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.

По данным первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области, в 2018-2021 годах Греков неоднократно получал от руководителей коммерческих организаций взятки. За мзду высокопоставленный чиновник помогал заключать с указанными фирмами государственные контракты на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений.

14 июля Советский районный суд поддержал ходатайство следователя и избрал в отношении Грекова меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывшего вице-губернатора отправили в СИЗО.

Тремя днями ранее на нары следственного изолятора отправилась бывший член Совета Федерации от Рязанской области, сенатор Ирина Петина. Ее тоже обвиняют в получении особо крупных взяток.

Следствие принимает меры к выявлению имущества обвиняемых для наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету Рязанской области.