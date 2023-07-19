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НовостиПроисшествия19 июля 2023 14:59

Экс-сенатора Ирину Петину Рязанский облсуд оставил в СИЗО

Ее обвиняют по делу о коррупции в минздраве при закупках медоборудования
Источник:kp.ru
Ирина Петина. Фото: council.gov.ru

Ирина Петина. Фото: council.gov.ru

Рязанский областной суд 19 июля, как рассказали в его пресс-службе, не удовлетворил апелляцию Ирины Петиной на решение об избрании ей меры пресечения. Ранее Советский районный суд поддержал ходатайство следствия о заключении экс-сенатора Совета Федерации под стражу до 9 сентября.

Петина обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Она является фигурантом уголовного дела о коррупции в региональном минздраве при закупках для подведомственных учреждений медицинского оборудования. Обозначенный СК период преступной деятельности - это 2018-2021 годы, когда Петина была заместителем министра здравоохранения и курировала госзакупки.

По аналогичной статье арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.