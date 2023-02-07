Центральной фигурой крупной коррупционной схемы в Рязани МВД обозначило Арцыбашева

Полиция опубликовала фрагменты оперативной съемки, в том числе с обысков, когда обнаружили миллионы наличными.

Полиция прервала молчание по поводу уголовного дела об афере с закупкой снегоуборочной техники в Рязани. УМВД по Рязанской области сообщило скудные подробности уголовного дела, которое расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Также опубликованы фрагменты оперативной съемки, в том числе с обысков. На этих кадрах многочисленные пачки пятитысячных купюр без указания, где их обнаружили и в каком конкретно количестве. Указано лишь, что обыски проводились по адресам проживания и работы фигурантов в городах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Рязанской и Ростовской областей.

«Изъяты денежные средства, документация, мобильные телефоны, цифровые носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - заявили в УМВД по Рязанской области.

По информации, которую силовики решили выдать в массы, хищение происходило через конкурс с техническим заданием, составленным под конкретную аффилированную организацию, и с завышенной ценой. Ущерб региональному бюджету оценивается в сумму более 15 млн рублей.

В итоге в Москве, Таганроге, Рязани и других городах (точно известно, что среди них Ростов-на-Дону) задержаны семеро подозреваемых. Троим из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Один из тех, кто оказался в СИЗО, стал советник бывшего вице-губернатора Игоря Грекова – Владимир Арцыбашев. Его и представляют общественности как центральную фигуру коррупционной схемы. Якобы он самолично (хотя едва ли мог иметь такие полномочия) «дал указание руководству Управления благоустройства администрации города Рязани организовать закупку» с теми самыми условиями. Полиция указывает, что кроме него в схеме были замешаны чиновники горадминистрации и руководители коммерческих организаций.

Напомним, наибольший резонанс в Рязани вызвал арест начальнику управления благоустройства Юрия Фурфурака. В итоге он избежал ареста и вернулся на работу.