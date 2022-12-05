Специалисты выясняют точную причину взрыва на аэродроме в Рязани 5 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 5 декабря на военном аэродроме Дягилево, расположенном на окраине Рязани, прогремел мощный взрыв. Хлопок был такой силы, что слышали его в близлежащих деревнях Хирино и Шахманово Рязанского района, а также в Рыбном, на площади Победы и в Горроще.

Сразу же в соцсетях посыпались сообщения от перепуганных людей, кто-то видел зарево пожара в районе военного аэродрома, кто-то – сигнальные ракеты, другие слышали гул, свист – и взрыв.

«Над домом что-то пролетело, гул был очень сильный. Я думала, самолет. Но, гул был не как обычный самолет, а с каким-то свистом. И потом ба-бах такой, что у меня окна задребезжали. Я к окну подлетела, в небе след было видно, и чуть дальше зарево. Но огня минут через десять уже было не видно», - написала рязанка Юлия Голенкова, указав, что в 06:45 уже звонила в 112.

Многие из местных напротив были уверены, что никакого звука не была, тишина – потом грохот и зарево пожара. Видели, как в военный гарнизон колоннами ехали машины МЧС, полиции и скорой помощи.

«Живем рядом. В это время не спали. Взрывной волной сломало ограничитель на окне и распахнуло его. Видно было столб дыма и искры вверх. Взрыв однократный, достаточно сильный. Звука падения чего-либо до взрыва не было точно. На мой взгляд, похоже на взрыв цистерн с топливом», - рассказывает Татьяна.

К настоящему времени официальной информации о случившемся не поступало. Впрочем, никто и не опровергал сообщения о том, что на военном аэродроме сначала загорелся, а потом взорвался бензовоз.

В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения получил один из стоявших недалеко самолетов.

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