В результате возгорания и взрыва бензовоза в Рязани погибли три человека.

В сети распространяется видео взрыва на военном аэродроме Дягилево на окраине Рязани 5 декабря 2022 года. Один из местных жителей, услышав мощный хлопок, выбежал на балкон и снял на телефон огненный столб, который буквально через пару секунд погас.

Примерно в 06:30 на стоянке авиационной техники загорелся, а потом взорвался бензовоз.

В результате происшествия погибли три человека, еще шесть пострадали. Кроме того, взрывом повредило рядом стоящий самолет.

Взрыв разбудил жителей военного городка, которые тут же стали бить тревогу в социальных сетях, спрашивать, что же произошло в Дягилево (читать подробнее).

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