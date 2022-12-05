Что произошло утром 5 декабря в Дягилево? Местные жители проснулись от мощного хлопка.

Рано утром 5 декабря на окраине Рязани, в военном городке местных жителей разбудил мощный хлопок. О происшествии сообщается в паблике «Дягилево ВКонтакте».

«Подскажите, что случилось у нас в Рязани, где-то в 6:30 5 декабря 2022. Что-то взорвалось? Аж дом пошатнуло», - написала местная жительница Алена Татаринова.

В комментариях подписчики подтвердили, что взрыв (или хлопок), действительно, был:

«Что-то произошло на аэродроме. Из окон было видно дым и две сигнальные ракеты, но очень быстро все потушили...», - оставил под постом сообщение один из рязанцев.

Кто-то видел, как в военный гарнизон колоннами ехали машины МЧС, полиции и скорой помощи.

«На посту ДПС перекрыли трассу на Москву», - уточнил еще один рязанец.

К настоящему моменту официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало. Подробности уточняются.

Позже стало известно, что на аэродроме в Дягилево загорелся, а потом взорвался бензовоз, погибли три человека (подробности).

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