Что произошло в Дягилево утром 5 декабря 2022: загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека. Фото сразу после взрыва от Kate Snow.

Рано утром 5 декабря 2022 года на военном аэродроме в Дягилево (окраина Рязани) загорелся бензовоз. В результате возгорания произошел взрыв – погибли три человека, еще шесть – пострадали, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее местные жители сообщали, что проснулись примерно в 06:30 от мощного хлопка, «дом аж пошатнуло».

В комментариях факт происшествия подтвердили многие жители военного городка:

«Что-то произошло на аэродроме. Из окон было видно дым и две сигнальные ракеты, но очень быстро все потушили...», - пишет одна из рязанок.

Многие видели, как в военный гарнизон колоннами ехали машины МЧС, полиции и скорой помощи.

«Живем рядом. В это время не спали. Взрывной волной сломало ограничитель на окне и распахнуло его. Видно было столб дыма и искры вверх. Взрыв однократный, достаточно сильный. Звука падения чего-либо до взрыва не было точно. На мой взгляд, похоже на взрыв цистерн с топливом», - поделилась местная жительница.

Подробности происшествия на военном аэродроме в Дягилево в Рязани уточняются.

В ночь на 24 июня 2022 года в пойменных лугах в районе Михайловского шоссе и улицы Ситниковской Рязани упал и разбил военный транспортный самолет, вылетевший из аэродрома в Дягилеве. Погибли пять человек.

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