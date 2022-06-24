Падение самолета Ил-76 в Рязани 24 июня 2022 года. Главное к этой минуте. Фото Михаила Афонина.

Падение самолета Ил-76 в Рязани 24 июня 2022 года. Главное, что известно на данный момент: авиакатастрофа произошла на окраине Рязани 24 июня в 03:18. Военный транспортный самолет упал в пойменных лугах в районе Михайловского шоссе и улицы Ситниковской. Но говоря языком военных чиновников, самолет не упал, а «совершил жесткую посадку».

«Во время учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил неисправность двигателя и решил посадить самолет на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», - говорится в сообщении военного ведомства.

Сведения о погибших и пострадавших менялись каждый час – один человек погиб, двое, трое… К этому моменту появился и список погибших летчиков Ил-76 в Рязани.

Но по последним данным, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, пятеро находятся в больнице, один из них в крайне тяжелом состоянии. Медики решают вопрос о транспортировке летчиков в военный госпиталь в Москве.

Позже стало известно, что пилоты военного транспортного Ил-76 смогли увести самолет от жилых домов. Об этом «КП-Рязань» рассказали жители ЖК «Счастье», расположенного на Михайловском шоссе.

— Самолет летел со стороны Дягилево, загорелся, кружили вот над лугом, и в Плетенку плюхнулись (речку – Ред.). Сначала огня немного было, а потом полыхнуло… — говорит рязанец.

Только в 09:15 в telegram-канале врио губернатора Рязанской области Павла Малкова появилась реакция на сообщение об авиакатастрофе. Глава региона выразил особые слова благодарности экипажу.

«Пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», - написал врио и пообещал держать всех в курсе событий.

Соблюдая субординацию, через четыре минуты после Павла Малкова, соболезнования выразила глава администрации Рязани Елена Сорокина:

«Экипаж воздушного судна сработал мастерски и героически – увел терпящий аварию самолет от жилых районов Московского и Приокского. Благодаря их работе удалось избежать еще больших жертв. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления, крепости духа».

Позже появилось видео момента крушения самолета Ил-76 в Рязани. На кадрах видно, насколько близко к жилым домам он рухнул. Самолет горел уже в воздухе, и пожар усиливался… За короткое время военный борт совершил несколько маневров, а затем упал в пойме реки Павловка - рядом с Михайловским шоссе.

Люди, снимавшие с балкона происходящее, обращали внимание, что в какой-то момент Ил-76 планировал по направлению к жилым домам.

«Он на нас летит?!» - прозвучала одна из реплик.

Однако в итоге пилоты не допустили еще большей трагедии.

Важно! Вечером 24 июня стало известно о еще одном скончавшемся летчике. Число погибших в авиакатастрофе увеличилось до пяти...

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