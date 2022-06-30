«Не сливали, а купили… у тракториста». В Рязани осудили сливщиков топлива с самолета-заправщика

Оба подсудимых не отрицали, что находились на аэродроме возле самолета, где их и задержали сотрудники ФСБ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня стало известно о задержании директора АО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Дягилево» Андрея Морозова. Якобы после проверок по факту крушения в Рязани самолета Ил-76 следователи обнаружили хищение топлива. Мол, по документам не сошлось порядка 10 тонн.

«Это небольшое количество по меркам авиабазы. Говорить о вине Морозова рано, поскольку в документах возможны ошибки», - сообщает источник.

Похищали топливо для самолетов в Рязани или нет, и повлияло ли это как-то на крушение Ил-76 – разбираются следователи, но «КП-Рязань» вспомнила реальный случай, когда дело о сливе авиационного топлива дошло до Рязанского гарнизонного военного суда.

Чтобы предотвратить утечку, я поднялся на стремянку…

Произошло все в марте 2019 года. Как установили следователи, поздно вечером двое контрактников (служили с 2005 года – Ред.) Дурцев и Смурнов* заехали через незапертые ворота на территорию аэродрома в Дягилеве и остановились на охраняемой стоянке самолетов. Там они присоединили шланг со специальным наконечником к механическому крану второго двигателя самолета Ил-78 (самолет-заправщик) и успели слить из него в привезенные с собой 25-литровые канистры авиационное топливо ТС-1 объемом примерно 415 литров.

Оба подсудимых не отрицали, что находились на аэродроме возле самолета, где их, собственно, и задержали сотрудники ФСБ, но вот вину в хищении топлива не признали.

По их версии, произошло следующее. Смурнов решил по дешевке купить для личных нужд дизельное топливо у работавших в поле недалеко от аэродрома трактористов. Он предложил Дурцеву сгонять к тракторам, тот согласился, но предложил после покупки топлива заехать на аэродром, мол, он там накануне потерял ключи от квартиры и машины.

Вечером на «уазике» они приехали в поле и купили у незнакомого им тракториста дизтоплива «насколько хватило денег», то есть – 12-15 канистр объемом 25 литров.

После этого заехали на аэродром, проехали вдоль стоянки самолетов, но наряда, у которого Дурцев хотел спросить про ключи, не было. А уже когда возвращались обратно, то увидели, что у одного из самолетов что-то непонятное… Остановились, пригляделись – батюшки! – из второго двигателя свисает шланг, рядом стремянка, а внизу несколько канистр. Надо же было такому произойти, что именно этот самолет был закреплен за Смурновым, как за техником инженерно-авиационной службы.

«Чтобы предотвратить утечку топлива, я поднялся на стремянку и стал закручивать механический кран у двигателя, а Дурцев остался внизу», - объяснял в суде контрактник.

По его словам, именно за этим занятием их задержали оперативники. Уже в отделе оба признались в хищении топлива, но потом отказались от своих слов. Уверяли, что чистосердечное признание подписали исключительно под давлением оперативников, а когда узнали, что «за данный инцидент их собираются уволить», изменили показания и рассказал правду.

Кроме того, Смурнов обратил внимание суда на то, что при закрытом пожарном кране, который можно открыть только из кабины самолета при наличии бортового электропитания, слить топливо в таком объеме невозможно.

Слить невозможно…

Один из оперативников, которого допросили в суде в качестве свидетеля, пояснил, что вечером 5 марта он получил информацию, что ночью на аэродроме будут сливать авиационное топливо. Ночью на трех машинах они бесшумно, с выключенными фарами приехали на аэродром, где обнаружили двоих лиц – один стоял на стремянке под двигателем, к которому был присоединен шланг, а второй – внизу возле канистр, в одну из которых этот шланг опускался. Сразу на месте они признались, что сливали топливо для последующей продажи.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, во время осмотра 17 опечатанных пластиковых канистр установлено, что все они заполнены жидкостью с характерным запахом ГСМ, при этом 16 канистр заполнены полностью, а одна – процентов на 60. Общий объем слитой жидкости составил 425 литров. С места осмотра специалисты взяли пробы жидкости по одному литру из каждой канистры. Как следует из результатов исследования, во всех канистрах находилось авиатопливо марки ТС-1.

Что касается пожарного крана, о котором упоминал Смурнов, один из специалистов пояснил, что слить топливо при закрытом пожарном кране, который при осмотре кабины самолета комиссией был закрыт, можно не более одного ведра. То есть, только то топливо, что находится в трубе от пожарного крана в крыле до механического крана на двигателе. Это же подтвердил и другой эксперт, указав, что при закрытом пожарном кране слив топлива из механического крана двигателя самолета возможен в объеме не более 10-15 литров. При открытом же пожарном кране топливо под действием силы тяжести будет вытекать через форсунки и капать под двигатель.

И еще одна деталь. Когда утром замеряли топливо в самолете, то топливомер показал 52000 кг, что соответствовало общему количеству топлива согласно учету топлива. Эксперт пояснил, что поскольку прибор аналоговый, то его погрешность в зависимости от температуры топлива, влажности и высоты полета составляет до 3%, что при заправке в 52000 кг равно примерно 1500 кг, а потому при контрольном сливе 430 литров очень сложно определить движение стрелки.

… и обнаружить слив очень сложно

Но суд критически оценил утверждение, что слить топливо в большом объеме при закрытом пожарном кране невозможно. Даже если топливо, купленное у тракториста, оказалось дизельным, то все равно на момент обнаружения подсудимых возле самолета, рядом со шлангом стояли три полностью заполненных топливом синих канистры и одна неполная канистра зеленого цвета общим объемом примерно 90 литров.

Кроме того, и Смурнов, и Дурцев признались в хищении топлива, а канистр у них с собой было «гораздо больше, чем необходимо для якобы приобретения дизельного топлива у тракториста».

«Отсутствие недостачи топлива зафиксировано только по документальному учету, в результате же проведенной ревизии установлено, что при потребляемых объемах при полетах топлива обнаружить слив 425 литров невозможно. Потому довод защиты, что документальные сведения свидетельствуют о непричастности подсудимых к хищению топлива выглядят неубедительно, также как и версия о поиске ключей ночью на аэродроме», - говорится в решении суда.

В итоге суд признал Дурцева и Смурнова виновными в хищении авиационного топлива и назначил им наказание в виде штрафа – каждому по 40 тысяч рублей. Кроме того, суд изменил и категорию преступления, посчитав его преступлением небольшой тяжести.

*Фамилии изменены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!