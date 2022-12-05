Взрыв бензовоза на аэродроме Дягилево в Рязани повредил самолет

Взрыв бензовоза на аэродроме Дягилево 5 декабря в Рязани повредил самолет.

В результате возгорания и последующего взрыва на военном аэродроме в Дягилеве на окраине Рязани поврежден самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взрыв произошел на стоянке авиационной техники. В результате инцидента также поврежден самолет. На данный момент эксперты устанавливают обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный хлопок прогремел 5 декабря примерно в 06:30. Как сообщили в экстренных службах, погибли три человека, еще шесть – пострадали. Позже появилось видео взрыва.

Взрыв разбудил жителей военного городка, которые тут же стали бить тревогу в социальных сетях, спрашивать, что же произошло в Дягилево (читать подробнее).

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