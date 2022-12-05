Двое из пяти пострадавших на аэродроме в Рязани получили тяжелые травмы

Пятеро пострадавших при взрыве на аэродроме в Рязани госпитализированы в местную ОКБ.

Двое из пяти пострадавших при взрыве на военном аэродроме в Рязани получили травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. Они госпитализированы в ОКБ. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах. Также известно о трех погибших.

Примерно в 6:30 5 декабря жители домов, расположенных неподалеку, проснулись от мощного хлопка. Люди видели, как к месту происшествия стягиваются экстренные службы — машины МЧС, скорой помощи, полиции (читать подробнее).

По предварительной информации (власти пока на ЧП публично не отреагировали), на стоянке авиационной техники в Дягилеве загорелся бензовоз. Взрывом повредило самолет.