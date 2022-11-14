Сначала ответят ученые. Арбитражный суд приостановил дело по взысканию с РГРТУ 25 млн рублей по иску минобрнауки

Арбитражный суд приостановил дело по взысканию с РГРТУ 25 млн рублей по иску минобрнауки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы приостановил дело по иску министерства науки и высшего образования РФ к Рязанскому радиотехническому университету (РГРТУ) о взыскании 25 млн рублей. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

Во время последнего заседания суд установил, что в производстве Октябрьского районного суда Рязани находится дело о возмещении ущерба, где истцом также выступает минобрнауки. Ответчиками являются трое ученых, некогда работавших в РГРТУ, а сам вуз выступает в качестве третьего лица.

«Обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления в рамках этого дела, могут иметь преюдициальное* значение при рассмотрении настоящего дела», - говорится в определении. В итоге дело о взыскании 25 млн рублей с вуза приостановили, до момента, когда вступит в законную силу решение Октябрьского районного суда.

В 2019 году министерство науки и высшего образования РФ потребовало от 23 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, полученные ими на научные разработки. Среди вузов, которым ведомство предъявило счет, оказался и РГРТУ.

Оказалось, что в радике в 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так якобы и не сделали. При этом деньги – 25 млн рублей – выделили в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

«В апреле 2017 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Поводом для этого стали результаты проверки, выявившие нецелевое использование бюджетных денег. Все фигуранты этого дела в нашем университете уже давно не работают, поэтому министерство по идее должно предъявлять претензии к ним. В отношении этих лиц в рамках уголовного дела был подан гражданский иск, в котором минобрнауки требует вернуть выделенные на научную работу миллионы», - сказал тогда КП-Рязань ректор университета Виктор Гуров.

14 ноября 2022 года стало известно, что Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) могут объединить с Российским технологическим университетом - МИРЭА. Объединение якобы уже согласовано (читать подробнее). Однако ректор Михаил Чиркин опроверг эту информацию, указав, что «мы с коллегами из МИРЭА обсуждаем ряд проектов сотрудничества, связанных с внедрением сетевых образовательных программ».

- Об объединении образовательных организаций речи не идет, - заверил руководитель вуза.

*Значение, относящееся к предыдущему судебному решению. Суд без проверки принимает доказательства и факты, установленные другим судом, в котором участвуют те же лица.

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