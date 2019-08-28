Ректор РГРТУ: Все фигуранты дела о пропавших 25 миллионах в нашем вузе давно не работают

Министерство науки и высшего образования РФ потребовало от 23 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, полученные ими на научные разработки. Среди вузов, которым ведомство предъявило счет, оказался и Рязанский государственный радиотехнический университет.

Оказалось, что в рязанском вузе 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. При этом деньги были выделены в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

По данным портала «Экспир», руководителем этого проекта был сотрудник Белорусского государственного университета - ведущий научный сотрудник доктор физико-математических наук Сергей Максименко. В общей сложности на проведение исследования ему и его команде было выделено 25 миллионов бюджетных рублей.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» выбранный на должность ректора в начале июля Михаил Чиркин отметил, что эпизод, о котором сообщили в федеральном министерстве, произошел еще при прежнем руководителе вуза Викторе Гурове:

- В апреле 2017 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали результаты проверки, выявившей нецелевое использование бюджетных средств. Все фигуранты этого дела в нашем университете уже давно не работают, поэтому министерство по идее должно предъявлять претензии к ним.

Кроме того, Михаил Чиркин пояснил, что в отношении этих лиц в рамках уголовного дела был подан гражданский иск, в котором Минобрнауки требует вернуть выделенные на научную работу миллионы. При этом фамилии и должности подозреваемых ректор назвать отказался, сославшись на тайну следствия. Правда, уточнил, что инкриминируемое им преступление произошло в период с 2014 по 2016 годы.

Помимо рязанского вуза в список должников попали еще 22 российских научно-образовательных организаций. Среди них - Томский политехнический университет (задолжал более 100 миллионов рублей), Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (50 миллионов рублей), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (41 миллион рублей) и другие.

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