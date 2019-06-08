Рязань намерена войти в пятерку инновационных центров, открывающихся уже в этом году

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-08T09:38:35+03:00

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Первыми резидентами инновационно-научного технического центра (ИНТЦ) в Рязани готовы стать 20 компаний, часть из них готовы выйти на этап коммерциализации своих разработок. Об этом ТАСС в пятницу сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

- 20 предприятий, которые так или иначе связаны с «оборонкой», уже подтвердили свое намерение участвовать в этом проекте. Кроме них, мы будем привлекать в ИНТЦ и другие предприятия, в том числе малые. Еще один важный момент: уже решен вопрос с базовой площадкой, ей будет выступать наш Рязанский радиотехнический университет, который получит особый статус, - подчеркнул глава региона. - Он предоставит свои лаборатории, свои кадры, научные разработки.

По словам Любимова, 6 участников проекта уже готовы выйти на этап коммерциализации своих разработок в различных сферах. Он уточнил, что регион намерен войти в число пяти ИНТЦ, открывающихся в России уже в текущем году. Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) - платформы взаимодействия организаций науки, государственной власти и инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU