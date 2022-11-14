Рязанский радиотехнический университет могут присоединить к вузу из Москвы. Фото: РГРТУ.

Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) могут объединить с Российским технологическим университетом - МИРЭА. Об этом сообщает «МедиаРязань», ссылаясь на неофициальную информацию. Объединение якобы уже согласовано.

Отметим, что РТУ МИРЭА (ранее - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) образовался в Москве в 2015 году в результате объединения МИРЭА и нескольких вузов – Московского технологического университета, Московского государственного университета тонких химических технологий им. Ломоносова и «ряда образовательных, научных, конструкторских и производственных организаций».

Подробности уточняются.

Позже ректор РГРТУ Михаил Чиркин опроверг информацию об объединении. Вот как он все объяснил.

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