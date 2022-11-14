Ректор РГРТУ Чиркин опроверг информацию об объединении вуза с МИРЭА. Фото: РГРТУ.

Ректор РГРТУ Михаил Чиркин опроверг информацию об объединении своего университета с РТУ МИРЭА. По его словам, появившиеся в СМИ новости «имеют определенные основания, однако не соответствует действительности».

«Мы с коллегами из МИРЭА обсуждаем в настоящее время ряд проектов сотрудничества. Связаны они с внедрением сетевых образовательных программ. Что касается объединения университетов, то об этом речи не идет», - сказал Чиркин.

Известно, что совместные сетевые образовательные программы в РГРТУ планируют внедрять с 2023-2024 учебного года. К этим программам относятся:

- Программно-аппаратные средства систем радиомониторинга и РЭБ;

- Конструирование цифровых устройств автоматики и электроники.

Часть специальных дисциплин будут вести преподаватели РТУ МИРЭА.

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