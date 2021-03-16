Минобрнауки обязало РГРТУ вернуть в бюджет 25 миллионов рублей

Министерство науки и высшего образования РФ потребовало от Рязанского государственного радиотехнического университета вернуть в бюджет 25 миллионов рублей за так и не проведенное иследование.

Ученые вуза должны были проделать работу по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица ее так и не сделали. При этом деньги были выделены в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Напомним, что в апреле 2017 года правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали результаты проверки, выявившей нецелевое использование бюджетных средств.

В 2019 году ректор РГРТУ Михаил Чиркин, комментируя претензии министерства, отметил, что указанный эпизод произошел еще при прежнем руководстве вуза:

- Все фигуранты этого дела в нашем университете уже давно не работают, поэтому министерство по идее должно предъявлять претензии к ним.

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