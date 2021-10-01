РГРТУ предоставил доказательства суду по делу о получении и трате 25 млн рублей

Дело по иску министерства науки и высшего образования к Рязанскому радиотехническому университету отложили до декабря. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Арбитражном суде города Москвы.

Как сообщил представитель суда, на заседание, которое прошло 28 сентября, не явился представитель истца, то есть, миннауки. Но ответчик – РГРТУ – предоставило отзывы и дополнительные доказательства. Их уже приобщили к делу.

«Подготовка к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству», - сообщили в суде.

Рассмотрение назначено на 7 декабря 2021 года.

Летом 2019 года министерство науки России потребовало от 23 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, полученные ими на научные разработки. Среди вузов, которым ведомство предъявило счет, оказался и Рязанский государственный радиотехнический университет. Сумма, которые оспаривают стороны – 25 млн рублей.

Именно специалисты «радика» в 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. На это и выделили 25 млн рублей (читать подробнее). Руководил вузом тогда Виктор Гуров, но он не смог сказать, на что ушли в итоге деньги.

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