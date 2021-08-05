Министерство науки России подало 25-миллионный иск к РГРТУ.
Фото: Артем КИЛЬКИН
4 августа в Арбитражный суд Москвы поступил иск от министерства науки и высшего образования России к Рязанскому государственному радиотехническому университету имени В. Ф. Уткина.
Дата первого заседания к настоящему времени не назначена, однако известно, что сумма исковых требований составляет 25 млн рублей.
Летом 2019 года министерство науки потребовало от 23 вузов и научных институтов страны полностью или частично вернуть деньги, полученные ими на научные разработки. Среди вузов, которым ведомство предъявило счет, оказался и Рязанский государственный радиотехнический университет.
Именно специалисты «радика» в 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. На это и выделили 25 млн рублей (читать подробнее). Руководил вузом тогда Виктор Гуров, но он не смог сказать, на что ушли в итоге деньги.
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