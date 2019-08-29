2019-08-29T16:56:08+03:00
Общество

Экс-ректор радика Виктор Гуров: Ничего не знаю о пропаже 25 млн рублей

Бывшему руководителю вуза неизвестно о претензиях министерства науки и высшего образования РФ
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Бывший ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Виктор Гуров, сообщил корреспонденту «КП» о том, что ему ничего неизвестно о претензиях министерства науки и высшего образования РФ, относительно невыполненной научной работы стоимостью 25 миллионов рублей.

- Я сейчас нахожусь не в Рязани, и не имею доступа к интернету, поэтому об этой информации от вас слышу впервые. Я уже не руковожу вузом около двух лет, поэтому не владею информацией ни о характере этой научной работы, ни об уголовном деле с ней связанном, - сообщил Виктор Сергеевич.

Напомним, по заданию федерального министерства в рязанском вузе 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. При этом деньги были выделены в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В годы, когда должна была быть проделана эта работа, радиком руководил как раз Виктор Гуров. Он покинул свой пост в августе 2017 года, сразу по окончании десятилетнего контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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