Приговор в отношении двух пособников убийства рязанского предпринимателя Алексея Громова отменили. Один – под стражей, другой – на воле

Игорь Петров (слева) продолжает находиться под стражей, Александр Рогачев - на свободе.

17 января апелляционный военный суд удовлетворил представление Рязанской областной прокуратуры и отменил приговор в отношении рязанского предпринимателя Александра Рогачева и бывшего командира автомобильного отделения взвода десантного обеспечения 309-го центра Минобороны РФ Игоря Петрова. Их обоих обвиняли в пособничестве заказного убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова.

29 декабря 2021 года, по итогам рассмотрения дела во 2-м окружном военном суде с участием присяжных, Петрова признали виновным и назначили ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, а Рогачева отпустили на свободу, признав его невиновным.

Рязанская областная прокуратура не согласилась с таким вердиктом и обжаловала решение.

- 17 января приговор в отношении Петрова и Рогачева отменили и направили дело на новое судебное рассмотрение. Петрова оставили под стражей, а Рогачев официально считается оправданным. То есть, приговор отменен, но меру пресечения ему не избрали, - пояснил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах.

Что касается оснований для отмены приговора, то это существенные нарушения УПК РФ.

- Я не знаю, что заложил суд в резолютивную часть, но очевидно всем, что самое серьезное нарушение УПК, это противоречивость вердикта. Присяжные признали виновным Петрова, признали, что он получал деньги от Рогачева на убийство предпринимателя, но не признали, что Рогачев виновен, мол, он не давал деньги на убийство, - сказал источник.

Противоречивый вердикт: как присяжные оправдали экс-компаньона Алексея Громова в заказном убийстве

Теперь 2-й западный окружной военный суд будет заново собирать коллегию присяжных заседателей, опрашивать свидетелей, потерпевших и других участников.

Рано утром 26 сентября 2019 года на обочине автомобильной дороги между Спасск-Рязанским и Фатьяновкой Спасского района обнаружили серый Hyundai Genesis. В салоне автомобиля находился труп 39-летнего мужчины. Как выяснилось после установления личности, погибший - директор ООО «Рязаньтрансавто» Алексей Громов. На теле предпринимателя было два огнестрельных ранения - одна пуля попала мужчине в голову, другая - в тело.

21 ноября 2019 года по подозрению в причастности к убийству рязанского предпринимателя силовики задержали пять человек – двух непосредственных исполнителей, двух пособников и заказчика:

- убийца Самвел Хачатуров приговорен к 14 годам лишения свободы;

- соучастник убийства Роман Милюхин приговорен к 12 годам лишения свободы;

- подстрекатель и пособник убийства Андрей Виноградов приговорен к 11 годам лишения свободы;

- пособник убийства Игорь Петров приговорен к 13 годам лишения свободы;

- предполагаемый заказчик убийства Александр Рогачев оправдан. Пока.

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