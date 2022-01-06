Противоречивый вердикт: как присяжные оправдали экс-компаньона Алексея Громова в заказном убийстве

Сразу после задержания Александр Рогачев (справа) взял 51-ю статью Конституции, а потом полностью стал все отрицать. Сосед по клетке Игорь Петров был более разговорчив.

29 декабря 2021 года в Рязани завершился, пожалуй, самый неоднозначный процесс последних лет. Прямо из зала Рязанского гарнизонного военного окружного суда выпустили Александра Рогачева – бывшего компаньона убитого бизнесмена Алексея Громова. Другого подсудимого – Игоря Петрова, признали виновным.

По версии следствия, именно Рогачев подстрекал к наемному убийству, давал деньги и фото бизнесмена Алексея Громова Петрову, а тот, обвиняемый в пособничестве, передавал деньги непосредственным исполнителям.

Судья Олег Белоусов, изучив опросный лист, постановил: «Нахожу вердикт ясным, непротиворечивым, возможным для оглашения».

Алексея Громова расстреляли прямо на трассе.

О присяжных

Присяжных заседателей было восемь человек – плюс двое запасных. Все они пенсионеры и домохозяйки. Старшина – слесарь со средним образованием – единственный мужчина. Он и оглашал вердикт. С трудом, сбиваясь, читал и перечитывал. Видимо, сказывались волнение и отсутствие практики...

Накануне в телеграм-канале «Усы Куракиной» прошла информация, что пятерых из восьми присяжных подкупили. Так это или нет, пусть выясняют специально обученные службы. Но как отметил перед началом оглашения один из участников процесса: «Дыма без огня не бывает».

К слову, это был уже третий состав присяжных. Первые два – взяли самоотводы, не хотели заседать практически в режиме нон-стоп, то есть по четыре, а иногда и пять раз в неделю. Этот момент можно объяснить тем, что судья, который вел судебное следствие, из Москвы. Именно там располагается 2-й Западный окружной военный суд, а сам судебный процесс был выездным, в Рязани. Возможно, просто скорее хотелось домой. Либо просто привыкли в военном режиме – раз-два! – работать…

В первых двух составах присяжных были и врачи, и инженеры, люди других специальностей с высшим образованием, которые могли критически, а, главное, логически мыслить. Но, повторимся, несмотря на то, что государство выплачивает присяжным компенсационное вознаграждение и командировочные, люди не захотели неделями пребывать в суде. Обычная практика для подобного рода заседаний – один раз в неделю, максимум – два. В Рязани же изрядно ускорились.

Убили Громова? Да, убили

Для вынесения вердикта присяжным отводится максимум три часа. Они этим временем воспользовались в полном объеме. Еще полчаса потратили на возвращение в зал из другого здания, где находилась совещательная комната, а потом и на внесение правок в опросный лист. С первого раза у старшины не получилось.

Ну а дальше началось зачитывание вопросов и ответы на них…

«Доказано ли то, что 26 сентября 2019 года примерно в 07:17 на участке автодороги Спасск-Рязанский – село Фатьяновка Спасского района Алексею Громову, находящемуся в автомобиле Hyundai Genesis, причинены огнестрельные пулевые ранения головы, шеи, грудной клетки, левого плеча с переломами костей черепа и грудной клетки. Выстрелы нанесли повреждения головному мозгу, сердцу и печени. От кровоизлияний и массивных кровопотерь Громов скончался».

Все присяжные заседатели этот факт признали полностью доказанным – Громова, действительно, застрелили.

Получил заказ и нашел исполнителей

Так как по первому вопросу присяжные ответили утвердительно, то предстояло ответить на другие. Следующий вопрос касался Петрова, доказано ли, что убийство Громова совершено при его участии?

«В один из дней декабря 2018 года Петров возле дома №12 по улице Западной города Рязани встретился с Рогачевым, который попросил его найти людей, согласившихся бы за деньги причинить смерть Громову. Обосновав свое желание ложными сведениями о якобы имевших место угрозах со стороны подследственного (тут же старшина перечитал и поправился – последнего – Ред.)»

Согласившись помочь Рогачеву, в один из дней декабря 2018 года, находясь в Коломне, [Петров] встретился с Виноградовым (еще один пособник и подстрекатель, получивший 11 лет колонии строгого режима – Ред.). И попросил его найти людей, которые за деньги согласились бы причинить смерть Громову, выяснить [у них] размер вознаграждения за убийство. Обосновав при этом, что убить нужно за угрозы Громова в адрес родственников заказчика [убийства].

В один из дней 2018 года в Коломне во время встречи с Виноградовым Петров получил информацию, что нашлись люди, которые за деньги готовы убить Громова. Но исполнителям необходима была информация о Громове, а также 200 тысяч рублей. Все эти сведения Петров передал Рогачеву при следующей встрече.

В один из дней декабря 2018 года на площади Димитрова в Рязани Петров получил от Рогачева 200 тысяч рублей, фотографию Громова, а также информацию о месте жительства, месте его работы, марку и номер автомобиля.

Все эти сведения и деньги Петров позже передал представителю Виноградова в Коломенском городском округе. Через некоторое время Петров узнал, что Хачатурову (непосредственный убийца) и Милюхину (соучастник убийства) нужны 50 тысяч долларов США [за убийство Громова].

Еще через некоторое время Петров встретился с Рогачевым в Октябрьском городке и получил от него 1 млн 700 тысяч рублей в качестве первой половины вознаграждения за убийство предпринимателя.

Уже в январе 2019 года под Коломной эти деньги Петров передал Виноградову, и в апреле, получив требования от Милюхина и Хачатурова о получении второй части денег, повторил точно такой же платеж. Деньги, опять же, получены от Рогачева.

Позже Виноградов сообщил Петрову, что Громов обзавелся охраной, и попросил учесть данное обстоятельство при подготовке к убийству.

Выполняя просьбу Виноградова, в мае 2019 года, Петров поинтересовался у Рогачева о месте, где Громов мог бы ставить катер, и где он может находиться [еще], чтобы убить его.

В мае 2019 года Петров по телефону сообщил Виноградову, что у Громова за городом есть база (эту информацию он получил от Рогачева – Ред.), там он часто бывает в выходные и праздничные дни, ставит свой катер… Петров указывал, Виноградову, чтобы тот быстрее решал вопрос с [убийством] Громовым.

Петров получил от Рогачева деньги на убийство Громова? Да, доказано

В июле 2019 года на одной из улиц Наро-Фоминска Петров встретился с Виноградовым, Милюхиным и Хачатуровым. Те сказали, что для убийства Громова им дополнительно нужны 2,5 млн рублей. Во время этой встречи Милюхин поинтересовался, а может стоит использовать гранаты, чтобы убить Громова, но Петров сказал, что Громов после гранат может выжить.

Позже Рогачеву поступила информация от Петрова при личной встречи о требованиях дополнительных 2,5 млн рублей. Рогачев согласился передать 1,5 млн рублей, но только после убийства предпринимателя.

26 сентября 2019 года, получив от Виноградова информацию о смерти Громова, Петров сообщил об этом Рогачеву. С этого момента и до 30 сентября на стоянке по улице Совхозной в Дядькове, Петров получил от последнего 1,5 млн рублей в качестве очередной платы.

В октябре Милехин и Хачатуров потребовали еще 1 млн рублей через Петрова, но Рогачев отказался.

То, что Петров виновен в этом преступлении признали шесть присяжных заседателей против двух. Но все посчитали, что он заслуживает снисхождения.

Александр Рогачев в момент задержания.

Рогачев дал деньги на убийство Громова? Нет, не доказано

Вопрос по Рогачеву составили практически идентичный: Из мести [к Громову] за утраченный доход Рогачев попросил Петрова найти людей, которые бы причинили смерть Громову.

Для вынесения обвинительного вердикта Рогачеву, казалось, хватит и того вопроса, что зачитали Петрову: передавал ли Петрову сведения, данные о Громове, фотографию, деньги и так далее, чтобы убить предпринимателя?

Старшина все зачитал, а потом огорошил: Доказано ли, что убийство Громова совершено при участии Рогачева? Не доказано, не виновен.

Судья вынужден был выпустить подсудимого сначала из клетки, а потом и из зала суда.

Полицейский конвой привез на оглашение вердикта двоих подсудимых, а увез обратно в СИЗО только одного.

— Это противоречивый вердикт. Мы однозначно будем его обжаловать, — подчеркнул после оглашения вердикта прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области Борис Маторин. — По мнению обвинения, тут многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на принятие решения присяжными заседателями. Это однозначное основание для обжалования.

Точно такую же позицию высказал и адвокат Владимир Смирнов, представлявший интересы стороны потерпевших – родственников погибшего Алексея Громова.

— На одном из заседаний Рогачев довел до присяжных, что в деле якобы имеются доказательства, что он [Петров] оговаривает его. Но фактически таких доказательств нет, а до присяжных это уже довели, — отметил адвокат.

Как стало известно «КП-Рязань», в качестве одного из нарушений зафиксирован факт общения детей Рогачева с присяжными заседателями. Было сделано замечание, поставлен вопрос об удалении отдельных лиц из состава присяжных, но к тому моменту из 17 человек, из них девять запасных, оставалось всего десять. Никого удалять не решились.

Долгий выбор места для убийства

О работе следственных органов к настоящему моменту говорить рано, необходимо дождаться обжалования – разбирательство еще точно не закончилось. По тому же Рогачеву возможны различные варианты. Если дело вернется на стадию предварительного слушания, Рогачев снова может воспользоваться судом присяжных, впрочем, как и отказаться, что маловероятно. Отметим только, что при расследовании этого уголовного дела следователи провели колоссальную работу, и получили множество других доказательств причастности экс-компаньона Громова к убийству. И это не только показания Петрова.

Непосредственные исполнители долго не могли найти место для убийства Громова: вокруг его дома много видеокамер, ходил с охраной, на работе кругом люди, мешали встречные машины. А увидев, однажды, у предпринимателя катер, решили все провернуть на реке. Милюхин с Хачатуровым доложили об этом Виноградову, тот Петрову, ну а последний Рогачеву: «Там катерок нарисовался. Да-да, знаю, где можно прифрахтоваться». Так без удочек и рыболовных снастей поджидали… На реке у них снова не получилось. Расстреляли Алексея Громова в собственной машине на дороге в Спасском районе в сентябре 2019 года.

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