Присяжные оправдали экс-компаньона расстрелянного бизнесмена Алексея Громова

Присяжные единогласно признали, что вина Александра Рогачева в подстрекательстве к наемному убийству не доказана.

29 декабря 2021 года в помещении Рязанского гарнизонного военного суда заслушали вердикт по делу об убийстве предпринимателя Алексея Громова. На скамье подсудимых находились Александр Рогачев - бывший компаньон Громова. Именно его обвиняли в подстрекательстве к наемному убийству бизнесмена. Ещё один подсудимый - Игорь Петров. Он, по версии следствия, был пособником в совершении наемного убийства - передавал от Рогачева деньги убийцам.

В итоге присяжные заседатели после нескольких часов совещания вынесли оправдательный вердикт. Домохозяйки и пенсионеры пришли к выводу, что Рогачев никого к убийству Громова не подстрекал и деньги Петрову для передачи непосредственным убийцам не давал. За невиновность Рогачева выступили все восемь присяжных.

Что касается Петрова, то ему вынесли обвинительный вердикт. Шесть присяжных против двух признали его вину.

Прокуратура и представитель потерпевших намерены обжаловать вердикт присяжных, так как во время судебного процесса были зафиксированы ряд процессуальных нарушений.

В ближайшее время «КП-Рязань» подробнее расскажет об этом громком и резонансном деле.

Алексея Громова расстреляли в собственной машине на дороге в Спасском районе в сентябре 2019 года. Ранее осудили непосредсвенного исполнителя Самвела Хачатурова и соучастника Романа Милюхина и еще одного фигуранта уголовного дела Андрея Виноградова - за подстрекательство и пособничество.